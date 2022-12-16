Варан и Конате рискуют пропустить финал чемпионата мира

Сразу два центральных защитника сборной Франции рискуют пропустить финал чемпионата мира против Аргентины, который состоится 18 декабря. По информации от журналиста Фабриса Хоукинса, Рафаэль Варан и Ибраима Конате простудились, из-за чего их участие в матче с «бело-голубыми» под вопросом.

Журналист считает, что эти защитники с большой долей вероятности смогут восстановиться к финалу, но в то же время полной уверенности у тренерского штаба нет. Ранее пропустивший полуфинал Дайо Упамекано постепенно приходит в себя, поэтому его шансы выйти в старте в игре с Аргентиной довольно высоки.