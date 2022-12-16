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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Варан и Конате рискуют пропустить финал чемпионата мира

16 Декабря 2022 • 15:41 Комментировать
Аргентина
...
Франция
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18.12 18:00

Сразу два центральных защитника сборной Франции рискуют пропустить финал чемпионата мира против Аргентины, который состоится 18 декабря. По информации от журналиста Фабриса Хоукинса, Рафаэль Варан и Ибраима Конате простудились, из-за чего их участие в матче с «бело-голубыми» под вопросом.

Журналист считает, что эти защитники с большой долей вероятности смогут восстановиться к финалу, но в то же время полной уверенности у тренерского штаба нет. Ранее пропустивший полуфинал Дайо Упамекано постепенно приходит в себя, поэтому его шансы выйти в старте в игре с Аргентиной довольно высоки.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Юнайтед Сборная Франции Рафаэль Варан Ибраима Конате
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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