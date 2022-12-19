​Вратарь Аргентины Мартинес объяснил свой неприличный жест во время награждения

Вратарь аргентинской сборной Эмилиано Мартинес здорово выступил на чемпионате мира и был признан лучшим голкипером турнира. После финала Мартинесу вручили соответствующий приз в виде перчатки. Получив награду, аргентинец зачем-то демонстративно приложил её к шортам в области паха. Сам футболист дал комментарий на этот счёт.

«Я сделал это, потому что меня освистывали французы», - высказался Мартинес для аргентинской радиостанции La Red.

Напомним, что в финале чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Францию по пенальти. После 120 минут игрового времени на табло горел счёт 3:3.