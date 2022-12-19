Жена Месси поздравила Лионеля с победой на ЧМ-2022

Антонелла Рокуццо, супруга форварда сборной Аргентины Лионеля Месси, поздравила мужа с победой на чемпионате мира – 2022.

«Мы безумно гордимся тобой. Ты научил нас никогда не сдаваться и бороться до конца. Это свершилось, ты стал чемпионом мира. Я знаю, за что ты страдал столько лет, чего ты хотел добиться», - оставила сообщение Антонелла в социальных сетях.

Напомним, что Аргентина победила Францию в серии пенальти – 4:2. Игровое время встречи завершилось вничью со счетом 3:3.

На мундиале Месси провел семь матчей, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передачами.