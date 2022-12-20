Сёмин восхитился аргентинскими болельщиками, прилетевшими в Катар

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин похвалил аргентинских болельщиков, которые приехали в Катар на чемпионат мира по футболу, чтобы поддержать свою сборную.

«Они продавали машины, брали кредиты, чтобы приехать на турнир. Думаю, это была самая массовая группа болельщиков», - цитирует Сёмина «Чемпионат».

Специалист отметил, что конкурировать с аргентинскими фанатами могут ещё марокканские болельщики. Правда, Марокко от Катара находится относительно недалеко, а вот аргентинцам, чтоб попасть на турнир, надо было лететь 14 часов.

«Альбиселесте», напомним, здорово порадовали своих болельщиков, выиграв мундиаль впервые за 36 лет.