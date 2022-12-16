Чанов назвал лучших вратарей ЧМ-2022

Тренер вратарей столичного ЦСКА Вячеслав Чанов назвал лучших голкиперов катарского чемпионата мира.

«По большому счёту, выделить можно всю четвёрку вратарей полуфиналистов. Их класс подтверждается достижениями сборных. А если учитывать личный вклад голкиперов, то на первое место выходит хорват Доминик Ливакович, отразивший столько пенальти в послематчевых сериях», — цитирует ЧановаVprognoze.ru.

Также специалист отметил бразильца Алиссона Бекера и японца Сюити Гонду. По словам тренера, не все смогли справиться со статусом фаворита, выделив Мануэля Нойера и Тибо Куртуа.