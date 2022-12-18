Мбаппе впервые за 20 лет оформил дубль в финале чемпионата мира

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе впервые с 2002 года отметился дублем в финале чемпионата мира по футболу. Напомним, на 80-й и 81-й минутах встречи француз оформил дубль и сравнял счёт в матче против сборной Аргентины – 2:2.

Последним игроком на момент финала мундиаля в Катаре, который оформлял дубль в главном матче турнира, был бразилец Роналдо. Он отличился дублем в ворота сборной Германии на чемпионате мира в Японии и Южной Корее.

Прямо сейчас продолжается второй дополнительный тайм финала мирового первенства в Катаре. Вперёд вырвалась сборная Аргентины благодаря голу Лионеля Месси – 3:2.