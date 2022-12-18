Месси настиг Пеле по голам на чемпионате мира

Сборная Аргентины сражается со сборной Франции в финальном матче чемпионата мира, и уже в первом тайме южноамериканцы открыли счет - ди Мария заработал пенальти, а Месси реализовал его. Как оказалось, этот гол стал для лидера аргентинской сборной уже двенадцатым в рамках чемпионатов мира.

Месси настиг по этому показателю легендарного бразильца Пеле, который также забил двенадцать мячей, но это произошло в ходе четырех чемпионатов мира, в то время как Месси проводит свой пятый Мундиаль.

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Франции в финале чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции.