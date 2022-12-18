Альтафини: «Не могу болеть за Месси»

Бывший футболист итальянской и бразильской сборной, ставший в 1958 году чемпионом мира (хотя сыграл он лишь один матч, и то, не очень удачно), признался, что не будет болеть за Лионеля Месси в финальном матче чемпионата мира в Катаре. В нем сборная Аргентины сразится с французами, действующими чемпионами мира.

- Месси заслуживает все, но я не могу болеть за него. Я бразилец, почему я должен болеть за наших принципиальных соперников? Но Лео действительно делает невероятные вещи, я признаю это. А вот сборная Франции мне также антипатична, - цитирует слова Альтафини ITASportPress.