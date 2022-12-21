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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Пиоли: «Жиру и Тео Эрнандес могут гордиться собой»

21 Декабря 2022 • 01:34 Комментировать (2)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Наставник «Милана» Стефано Пиоли доволен выступлением Оливье Жиру и Тео Эрнандеса на чемпионате мира в Катаре.

Оба представителя «Милана» были важными игроками для сборной Франции на мундиале, который завершился для «трёхцветных» поражением в финале от Аргентины (3:3 и 2:4 в серии послематчевых пенальти).

«Вечером после финала я связался с Оливье и Тео и сказал им, что они могут гордиться собой. Жиру вновь проявил себя как настоящий чемпион, а Тео становится тем, кого мы в нём и видели, – лучшим левым защитником в мире. Он пройдут через это разочарование и вернутся в расположение клуба с ещё большим рвением на пути к новым победам», – заявил в интервью Gazzetta dello Sport Пиоли.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Сборная Франции Оливье Жиру Стефано Пиоли Тео Эрнандес
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Комментарии (2)
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Alex1972
21 Декабря 2022 в 01:41
Да, могут гордиться, что сбагрили Бензему... Там и Гризи ещё был .. А ещё, что будучи фаворитами - слили финал ЧМ.. "Гордитесь", хлопцы.. 👏👏..
Viva Barcelona
21 Декабря 2022 в 02:14
Правильно сделали, если это правда, нечего Бензину делать в составе сборной. " Слили финал"? Ты лучше скажи Marci beaucoup, то бишь большое спасибо французам, что они дали возможность твоему ненаглядному Месси хоть потрогать Кубок мира, ощутить себя в роли чемпиона мира после стольких очень долгих лет ожидания...
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