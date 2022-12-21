Пиоли: «Жиру и Тео Эрнандес могут гордиться собой»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли доволен выступлением Оливье Жиру и Тео Эрнандеса на чемпионате мира в Катаре.

Оба представителя «Милана» были важными игроками для сборной Франции на мундиале, который завершился для «трёхцветных» поражением в финале от Аргентины (3:3 и 2:4 в серии послематчевых пенальти).

«Вечером после финала я связался с Оливье и Тео и сказал им, что они могут гордиться собой. Жиру вновь проявил себя как настоящий чемпион, а Тео становится тем, кого мы в нём и видели, – лучшим левым защитником в мире. Он пройдут через это разочарование и вернутся в расположение клуба с ещё большим рвением на пути к новым победам», – заявил в интервью Gazzetta dello Sport Пиоли.