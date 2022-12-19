Агуэро объяснился за оскорбление Камавинга, которого назвал «членоголовым»

Экс-нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро прокомментировал свои оскорбительные слова в адрес полузащитника команды Франции Эдуардо Камавинга. Во время празднования победы «Кун» назвал француза «членоголовым».

«Я не имею ничего против Камавинга, это просто шутка во время проявления эмоций. Этот парень сам любит пошутить над своей фамилией. Не нужно искать проблему там, где ее нет», - оставил сообщение Агуэро в социальных сетях.

В финале чемпионата мира – 2022 сборная Аргентины победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти) и стала в третий раз чемпионом мира. Лионель Месси был признан лучшим игроком турнира.