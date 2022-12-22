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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Трефилов - о чемпионстве Месси: «Желаю, чтобы у него грудь до восьмого размера не выросла»

22 Декабря 2022 • 17:21 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Российский тренер по гандболу Евгений Трефилов высказался о триумфе аргентинца Лионеля Месси на чемпионате мира - 2022.

«Я желаю, чтобы у Месси после успеха грудь до восьмого размера не выросла, и он не загордился. Испытание славой очень тяжелое», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Напомним, что сборная Аргентина отпраздновала победу на чемпионате мира, проходившем в Катаре. В финальном поединке южноамериканская команда победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти). В этой встрече 35-летний Месси отметился двумя забитыми мячами. С семью голами и тремя ассистами Лионель был признан лучшим игроком мундиаля.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Евгений Трефилов
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