Трефилов - о чемпионстве Месси: «Желаю, чтобы у него грудь до восьмого размера не выросла»

Российский тренер по гандболу Евгений Трефилов высказался о триумфе аргентинца Лионеля Месси на чемпионате мира - 2022.

«Я желаю, чтобы у Месси после успеха грудь до восьмого размера не выросла, и он не загордился. Испытание славой очень тяжелое», - передает слова специалиста Metaratings.ru.

Напомним, что сборная Аргентина отпраздновала победу на чемпионате мира, проходившем в Катаре. В финальном поединке южноамериканская команда победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти). В этой встрече 35-летний Месси отметился двумя забитыми мячами. С семью голами и тремя ассистами Лионель был признан лучшим игроком мундиаля.