Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Какие рекорды установил Месси на чемпионате мира-2022

19 Декабря 2022 • 22:21 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Лионель Месси вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре. Попутно лидер «альбиселесте» установил несколько рекордов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о них.

Первый футболист, отдавший голевую передачу на 5 разных чемпионатах мира

Лионель Месси стал не первым футболистом, который сыграл на 5 разных чемпионатах мира. Зато аргентинец первый игрок, который ассистировал на таком количестве мундиалей. В 2006-м он сделал один голевой пас, в 2010-м и 2014-м он повторил этот результат, в 2018-м сделал два ассиста, а на турнире в Катаре – уже три.

21 очко по системе «гол+пас»

Лионель Месси провёл выдающийся турнир в Катаре. Он отличился 7 раз и сделал 3 результативные передачи. Благодаря этому в общей сложности у него стало 21 очко по системе «гол+пас». Это новый рекорд чемпионатов мира. По этому показателю Месси обошёл Мирослава Клозе, Герда Мюллера и Роналдо.

Наибольшее количество матчей и минут на чемпионатах мира

Лионель Месси стал футболистом, который больше всех сыграл на чемпионатах мира. Финал стал для него 26-м матчем на турнире. По этому показателю он опередил Лотара Маттеуса, у которого было 25 игр на мундиалях. Кроме того, Месси теперь провёл наибольшее количество минут на чемпионатах мира – 2314. По этому показателю он, кстати, опередил другого европейца – Паоло Мальдини.

Финал чемпионата мира стал для Месси 19-м с капитанской повязкой. По этому показателю аргентинец также установил рекорд турнира.

Наиболее количество выигранных матчей на чемпионатах мира

Матч против сборной Франции стал 19-м для Месси, в котором он одержал победу. В это количество входят поединки, выигранные в дополнительное время или по пенальти. Это также рекорд чемпионатов мира. Ранее Мирослав Клозе одержал 18 побед. При этом немец сохранил за собой рекорд по количеству матчей, выигранных в основное время.

Первый футболист в истории, кто забил в группе и в каждом матче плей-офф

Удивительно, но до 2022 года Месси ни разу не забивал в плей-офф чемпионатов мира. В Катаре же аргентинец не только сделал это, но и отличился во всех матчах стадии на выбывание. Месси по разу забил Австралии, Нидерландам и Хорватии, а также оформил дубль в финале с французами. До этого он также отличился в группе в поединках с Саудовской Аравией и Мексикой. Таким образом, аргентинец стал первым в истории игроком, который смог забить на всех стадиях чемпионата мира.

Наибольшее количество «Золотых мячей»

По итогам чемпионата мира-2022 Лионель Месси был признан лучшим игроком турнира. Это не первый подобный трофей в его карьере. Впервые Месси был признан лучшим в 2014-м, когда Аргентина в финале проиграла Германии. Никто ранее в истории чемпионатов мира не признавался лучшим игроком турнира больше одного раза.

Сопутствующие рекорды

Помимо этого, Месси установил ещё несколько достижений. Он забил 13 голов на чемпионатах мира, став лучшим аргентинцем по этому показателю, опередив Диего Марадону и Габриэля Батистуту. Месси стал самым возрастным футболистом, который забил 5 и больше голов на одном чемпионате мира. Кроме того, аргентинец записал на свой счёт самый «старый» дубль в финале. Месси чаще всех открывал счёт в матчах чемпионатов мира – 7 раз.

Роман Андреев

Месси является лучшим игроком в истории футбола?
Да Нет
РезультатыАрхив
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Декабря
22:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Маркиньос: «До сих пор не могу смириться с вылетом сборной Бразилии»
22:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ещенко: «Рад за Месси, ему всё-таки удалось выиграть мундиаль»
22:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кавазашвили не впечатлила игра вратарей на мундиале в Катаре
22:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гласнер мог возглавить сборную Австрии
22:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Овечкин: «Я счастлив увидеть, как Месси осуществил мечту»
22:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Глава оргкомитета ЧМ-2018 рассказал, почему нельзя сравнивать турниры в России и Катаре
22:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-вратарь сборной Аргентины: «ЧМ-2022 – самый страстный для Аргентины, все хотели увидеть Месси с кубком» эксклюзив
22:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роналду – второй по количеству матчей на ЧМ среди игроков, никогда не выигрывавших турнир
22:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Баженов выразил благодарность Месси и Роналду
22:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ещенко: «Не смотрел финал ЧМ — ехал в поезде»
21:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нигматуллин назвал лучшего вратаря чемпионата мира в Катаре
21:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Хави: «Месси – лучший в истории, он заслужил стать чемпионом мира»
21:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Талалаев: «Месси сделал всё»
21:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Корнеев: «Это был самый потрясающий финал за всю историю»
21:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Григорян — о возможной победе сборной Франции: «Это была бы трагедия для всех»
Все новости
Рекомендуем