Какие рекорды установил Месси на чемпионате мира-2022

Лионель Месси вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре. Попутно лидер «альбиселесте» установил несколько рекордов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о них.

Первый футболист, отдавший голевую передачу на 5 разных чемпионатах мира

Лионель Месси стал не первым футболистом, который сыграл на 5 разных чемпионатах мира. Зато аргентинец первый игрок, который ассистировал на таком количестве мундиалей. В 2006-м он сделал один голевой пас, в 2010-м и 2014-м он повторил этот результат, в 2018-м сделал два ассиста, а на турнире в Катаре – уже три.

21 очко по системе «гол+пас»

Лионель Месси провёл выдающийся турнир в Катаре. Он отличился 7 раз и сделал 3 результативные передачи. Благодаря этому в общей сложности у него стало 21 очко по системе «гол+пас». Это новый рекорд чемпионатов мира. По этому показателю Месси обошёл Мирослава Клозе, Герда Мюллера и Роналдо.

Наибольшее количество матчей и минут на чемпионатах мира

Лионель Месси стал футболистом, который больше всех сыграл на чемпионатах мира. Финал стал для него 26-м матчем на турнире. По этому показателю он опередил Лотара Маттеуса, у которого было 25 игр на мундиалях. Кроме того, Месси теперь провёл наибольшее количество минут на чемпионатах мира – 2314. По этому показателю он, кстати, опередил другого европейца – Паоло Мальдини.

Финал чемпионата мира стал для Месси 19-м с капитанской повязкой. По этому показателю аргентинец также установил рекорд турнира.

Наиболее количество выигранных матчей на чемпионатах мира

Матч против сборной Франции стал 19-м для Месси, в котором он одержал победу. В это количество входят поединки, выигранные в дополнительное время или по пенальти. Это также рекорд чемпионатов мира. Ранее Мирослав Клозе одержал 18 побед. При этом немец сохранил за собой рекорд по количеству матчей, выигранных в основное время.

Первый футболист в истории, кто забил в группе и в каждом матче плей-офф

Удивительно, но до 2022 года Месси ни разу не забивал в плей-офф чемпионатов мира. В Катаре же аргентинец не только сделал это, но и отличился во всех матчах стадии на выбывание. Месси по разу забил Австралии, Нидерландам и Хорватии, а также оформил дубль в финале с французами. До этого он также отличился в группе в поединках с Саудовской Аравией и Мексикой. Таким образом, аргентинец стал первым в истории игроком, который смог забить на всех стадиях чемпионата мира.

Наибольшее количество «Золотых мячей»

По итогам чемпионата мира-2022 Лионель Месси был признан лучшим игроком турнира. Это не первый подобный трофей в его карьере. Впервые Месси был признан лучшим в 2014-м, когда Аргентина в финале проиграла Германии. Никто ранее в истории чемпионатов мира не признавался лучшим игроком турнира больше одного раза.

Сопутствующие рекорды

Помимо этого, Месси установил ещё несколько достижений. Он забил 13 голов на чемпионатах мира, став лучшим аргентинцем по этому показателю, опередив Диего Марадону и Габриэля Батистуту. Месси стал самым возрастным футболистом, который забил 5 и больше голов на одном чемпионате мира. Кроме того, аргентинец записал на свой счёт самый «старый» дубль в финале. Месси чаще всех открывал счёт в матчах чемпионатов мира – 7 раз.

Роман Андреев