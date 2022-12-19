​Вратаря Аргентины Мартинеса раскритиковали за действие в серии пенальти

Страж ворот сборной Аргентины Эмилиано Мартинес получил приз лучшему вратарю чемпионата мира – 2022. Впрочем, после победного финала аргентинец столкнулся с критикой. В социальных сетях обсуждают момент из серии пенальти. Мартинес перед ударом соперника взял мяч в руки, а позже швырнул его в сторону, когда соперник уже подошёл к «точке». Орельену Тчуамени пришлось идти за мячом. Сложно сказать, повлияло ли это на француза, но пенальти он не реализовал, пробив левее цели. Некоторые фанаты посчитали действие вратаря в этой ситуации проявлением неуважения к сопернику.

Напомним, что сборная Аргентины выиграла чемпионат мира впервые с 1986 года.