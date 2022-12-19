Скалони: «Мы хотим сохранить место для Месси и на следующий чемпионат мира»

Наставник аргентинской сборной Лионель Скалони считает, что его тезка Месси понадобится команде и на следующем чемпионате мира, который пройдет в Катаре. По словам Скалони, если Месси захочет играть, то он получит это место и тогда, несмотря на то, что к тому моменту ему будет уже 39 лет.

- Мы должны сохранить место для него и на следующий чемпионат мира, причем с десятым номером, если он сам захочет играть. Месси заслуживает право решать самостоятельно такие вещи, - цитирует Скалони издание Relevo.

Напомним, что сборная Аргентины не выигрывала чемпионат мира долгих 36 лет, лишь Италия ждала в свое время еще дольше - 44 года между 1938 и 1982 годами.