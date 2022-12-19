Сборная Аргентины вернула себе чемпионский титул, и очень многие итальянцы рады этому - они в силу известных причин болели именно за аргентинскую команду, в силу родственности народов, а также большого количества аргентинцев, играющих в Италии. Очень доволен и бывший итальянский нападающий Антонио Касссано, хотя после победы Месси и его дружинников ему пришлось исполнить свое данное накануне обещание - искупаться в проруби. Видео этого действия Кассано записал и выложил в Сеть.

Напомним, что сборная Аргентины не выигрывала чемпионат мира долгих 36 лет, лишь Италия ждала в свое время еще дольше - 44 года между 1938 и 1982 годами.