Филимонов: «Месси более зависимый игрок, чем Марадона»

Экс-голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов сравнил нападающего «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси с легендой мирового футбола Диего Марадоной.

По мнению Филимонова, Марадона играл гораздо ярче Месси в индивидуальном плане и меньше зависел от партнёров.

«Молодёжь видела только Лионеля, поэтому объективно сравнивать не может. Учитывая, что я смотрел на игру обоих, могу сказать, что Марадона был лучше, ярче. Месси – более зависимый, командный игрок», — цитирует Филимонова «Матч ТВ».

Напомним, 35-летний Месси был признан лучшим игроком прошедшего чемпионата мира в Катаре. В семи проведённых матчах футболист отметился семью голами, а сборная Аргентины выиграла мундиаль впервые с 1986 года.