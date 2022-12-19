Хабиб двумя словами охарактеризовал Месси и Мбаппе

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов опубликовал в своих социальных сетях пост, который посвятил французу Килиану Мбаппе и аргентинцу Лионелю Месси.

«Две легенды», - написал российский спортсмен в соцсетях.

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финальный поединок чемпионата мира – 2022, в котором Аргентина противостояла Франции. В игровое время была зафиксирована результативная ничья со счетом 3:3. Месси отметился двумя голами, в активе Мбаппе – хет-трик.

В серии пенальти южноамериканцы оказались точнее европейцев – 4:2. Это третий кубок мира в истории сборной Аргентины.