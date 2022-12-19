Инфантино: «Возможность вручить Кубок мира Месси - это уникальная возможность»

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о своих эмоциях в ходе вручения Кубка мира капитану аргентинской сборной Лионелю Месси, который, наконец-то, заполучил то, к чему шел всю карьеру. Напомним, что в финальном матче чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Францию, лучше исполнив серию пенальти.

- Это невероятно, вручать кубок такому игроку, как Месси. Он практически вне конкуренции. Все, кто любят футбол, наверняка пережили уникальные ощущения, - считает президент ФИФА, слова которого цитирует пресс-служба организации.

Сборная Аргентины стала чемпионом мира в третий раз после 1978 и 1986 года.