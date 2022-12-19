Хёрст поздравил Мбаппе с повторением его достижения

Сборная Франции проиграла финал чемпионата мира, хуже, чем аргентинцы, исполнив одиннадцатиметровые удары, но при этом Килиан Мбаппе сделал хет-трик, забив все три мяча в составе своей сборной.

Он повторил свершение образца 1966 года, когда Джефф Хёрст из английской команды также забил три мяча в финале чемпионата мира, который тогда, как и сейчас, перешел в дополнительное время. После того, как Мбаппе забил, в свою очередь, три мяча, его поздравил и сам Хёрст:

- Мои поздравления Мбаппе, вне зависимости от того, как закончился чемпионат! У меня тоже был отличный чемпионат тогда! - вспоминает Хёрст в социальной сети.