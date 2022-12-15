«Барселоне» предложили подписать Рабио на правах свободного агента

«Барселона» следующим летом может бесплатно заполучить в свой состав полузащитника туринского «Ювентуса» Адриена Рабио. По информации от Sport, агенты француза предложили услуги своего клиента «сине-гранатовым».

Напомним, в конце сезона у Рабио заканчивается контракт со «старой синьорой». Ранее к игроку также был интерес со стороны клубов из Английской премьер-лиги. Сам Адриен тоже говорил, что не прочь перебраться на туманный альбион.

На этом чемпионате мира Рабио является основным футболистом сборной Франции, но вчера игрок пропустил полуфинал против Марокко из-за болезни. Участие хавбека в финале с Аргентиной находится под вопросом.