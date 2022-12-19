Ещё один рекорд катарского чемпионата мира - целых пять послематчевых серий пенальти

Катарский Мундиаль оказался богатым на рекорды, а финальный матч чемпионата подарил невероятную развязку с шестью голами в основное время и серией послематчевых пенальти. В итоге сборная Аргентины снова оказалась лучше оппонента - она забила все четыре удара, в то время как французы сделали это лишь дважды.

Сборная Аргентины снова, как и в четвертьфинале, выиграла серию пенальти, а в целом, на чемпионате оказалось целых пять серий пенальти, две в 1/8 финала, две в 1/4 финала и финальная. Это - новый рекорд чемпионатов мира, ранее еще никогда не было столь большого количества послематчевых серий пенальти в ходе одного чемпионата мира.