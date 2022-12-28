Филимонов назвал сборные-разочарования ЧМ-2022

Экс-вратарь московского «Спартака» Александр Филимонов рассказал, какие сборные разочаровали его на чемпионате мира в Катаре.

«Самое большое разочарование, наверное, невыход из группы Бельгии и Германии. Эти две команды, конечно, сильно меня разочаровали», - передает слова Александра «Матч ТВ».

Напомним, что чемпионом мира в 2022 году стала национальная команда Аргентины. В решающем поединке мундиаля подопечные Лионеля Скалони переиграли команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти). Лучшим футболистом турнира был признан нападающий «альбиселесте» Лионель Месси. На его счету семь голов и три результативные передачи.