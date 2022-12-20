​Близкий к Роналду журналист снова «уколол» Месси

Журналист Пирс Морган, который находится в отличных отношениях с Криштиану Роналду, в очередной раз «уколол» Лионеля Месси. Морган в последние недели не раз говорил, что он не считает Месси лучшим игроком в истории футбола. По мнению журналиста, номером один является Роналду.

«Население Буэнос-Айреса составляет 15 млн человек. То есть оставшиеся дома жители города тоже, как и я, считают, что величайшим аргентинским футболистом остаётся Марадона?» - написал Морган в социальных сетях, комментируя парад сборной Аргентины в честь победы на чемпионате мира.

Напомним, что недавно Пирс Морган записал резонансное интервью с Криштиану Роналду, причём инициатором стал сам футболист.