Дешам прокомментировал поражение в финале мундиаля

Наставник сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение своей команды в финале чемпионата мира по футболу в Катаре. Накануне «трёхцветные» провели грандиозный матч против сборной Аргентины, дважды отыгрываясь по ходу встречи. Основное и дополнительное время матча закончились со счётом 3:3, а исход противостояния решила серия пенальти, где точнее была сборная Аргентины - 4:2.

«Наше разочарование велико. Нам и до, и вовремя турнира было нелегко. Но это не оправдание», - цитирует Дешама RMC Sport.

Специалист отметил, что с одной стороны чемпионат мира можно назвать удачным, ведь французы добрались до финала. Но с другой, остановиться в шаге от титула – большое разочарование.

Французы на мундиале выиграли группу D, а в плей-офф выбили из турнира сначала сборную Польши, затем сборные Англии и Марокко.