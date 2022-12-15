Дешам рассказал, сыграют ли Рабио и Упамекано в финале ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о том, смогут ли сыграть в финале чемпионата мира полузащитник Адриен Рабио и защитник Дайо Упамекано.

«Рабио и Упамекано? Они должны быть в порядке к воскресенью. Дайо нормально себя чувствует, Адриен тоже должен быть в порядке, если ничего не случится. Еще есть четыре дня, поэтому он должен быть доступен», - передает слова специалиста RMC Sport.

В полуфинале сборная Франции победила Марокко со счетом 2:0. В финале чемпионата мира подопечные Дидье Дешама сыграют против Аргентины. Матч состоится в воскресенье, 18 декабря, начало – 18:00 мск.