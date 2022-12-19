Дани Алвес: «Мерзавец ты, Лионель Месси»

Защитник сборной Бразилии Дани Алвес поздравил своего бывшего партнёра по «Барселоне» Лионеля Месси с победой на чемпионате мира.

Напомним, вчера, 18 декабря, национальная команда Аргентины, лидером которой и является 35-летний Месси, обыграла в финальной игре мундиаля Францию (3:3, 4:2 — пен).

«Мерзавец ты, Лионель Месси, этот грёбаный мир любит тебя, грёбаный футбол любит тебя, и те из нас, кто любит футбол, уважают тебя и поздравляют прямо сейчас с этим моментом», — написал Алвес в своих социальных сетях.

Отметим, что Месси, записавший на свой счёт семь голов и три результативные передачи в семи встречах, был признан лучшим игроком турнира, который завершился первой победой сборной Аргентины с 1986 года.