Российский футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» признался, что будет переживать за форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в финале чемпионата мира в Катаре.

«Я бы хотел, чтобы Аргентина стала чемпионом из-за Месси. Это было бы красивым концом этой сказки богом одарённого мальчика. Сборная Франции – топ. В этой команде выходцы из Африки, но при всём моём уважении и любви к французам, но если один раз бог футбола помог Марадоне, то, может быть, как-то Месси станет чемпионом.

Будет интересный финал, и хотелось бы, чтобы финал выиграла не Аргентина и не Франция, а Лионель Месси», — сказал Селюк.

Финал чемпионата мира в Катаре состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил», Франция в матче за титул встретится с Аргентиной. Стартовый свисток прозвучит – в 18:00 мск.