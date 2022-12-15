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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Селюк: «Хотелось бы, чтобы финал выиграла не Аргентина и не Франция, а Месси» эксклюзив

15 Декабря 2022 • 19:40 Комментировать (2)
Аргентина
...
Франция
1 2.90 X 3.00 2 2.90
18.12 18:00

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» признался, что будет переживать за форварда сборной Аргентины Лионеля Месси в финале чемпионата мира в Катаре.

«Я бы хотел, чтобы Аргентина стала чемпионом из-за Месси. Это было бы красивым концом этой сказки богом одарённого мальчика. Сборная Франции – топ. В этой команде выходцы из Африки, но при всём моём уважении и любви к французам, но если один раз бог футбола помог Марадоне, то, может быть, как-то Месси станет чемпионом.  

Будет интересный финал, и хотелось бы, чтобы финал выиграла не Аргентина и не Франция, а Лионель Месси», — сказал Селюк.

Финал чемпионата мира в Катаре состоится 18 декабря на стадионе «Лусаил», Франция в матче за титул встретится с Аргентиной. Стартовый свисток прозвучит – в 18:00 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Сборная Франции Дмитрий Селюк Чм-2022
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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Комментарии (2)
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panda_pazzo
15 Декабря 2022 в 20:53
Ещё один месси-дрочер! Опасное это заболевание, однако...
andi
15 Декабря 2022 в 20:03
А баба яга против.
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