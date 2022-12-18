Месси и Мбаппе - в стартовых составах Аргентины и Франции на финал ЧМ

Тренерские штабы сборных Аргентины и Франции определились со стартовыми составами на финальный поединок чемпионата мира – 2022.
Аргентина: Эмилиано Мартинес, Молина, Ромеро, Отаменди, Акунья, ди Мария, де Пауль, Энцо Фернандес, Макаллистер, Месси, Альварес.
Франция: Льорис, Упамекано, Варан, Тео Эрнандес, Кунде, Тчуамени, Рабио, Гризманн, Жиру, Дембеле, Мбаппе.
Финальный матч Аргентина – Франция состоится в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция пройдет на Liveresult.ru.
Напомним, что подопечные Дидье Дешама являются действующими чемпионами мира.
Бан пользователя