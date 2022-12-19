Бывший аргентинский вратарь Роберто Бонано в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе сборной Аргентины на чемпионате мира.

«Для Аргентины это был, наверное, самый страстный чемпионат в истории. Мы все знали, что это последний шанс увидеть Месси чемпионом мира, увидеть венец его карьеры. В 2014 году таких эмоций не было, как и на любом чемпионате до этого. И после этого ожидания проиграть в первой игре Саудовской Аравии было шоком. Когда команда собралась, стало понятно, что это не только команда Месси. Сборная показала, что у нее есть характер и силы превозмогать все сложности. И, наконец, великолепный финал, где каждый футболист сделал все, чтобы принести стране счастье. Я до сих пор в шоке от решающего сэйва Мартинеса».

Удивил ли вас кто-то в составе сборной Аргентины?

«В первую очередь я бы назвал Энцо Фернандеса и Хулиана Альвареса, которые начали турнир запасными, а на финал вышли в стартовом составе. Это показатель того, что каждый игрок важен и может принести пользу. У сборной Аргентины выходили на поле разные футболисты в зависимости от планов главного тренера, каждый чувствовал себя нужным. Дибала не играл почти весь турнир, но забил важнейший пенальти».

Ощущалось, что многие на этом чемпионате мира болели за Аргентину?

«Я думаю, что в первую очередь людям по всему миру хотелось, чтобы Месси выиграл чемпионат мира. Это ощущалось, конечно. Для Аргентины это много значит, вы видели кадры из разных городов нашей страны. Победа на чемпионате мира – повод отвлечься от проблем, которые есть у каждого, и почувствовать себя частью чего-то великого. Вся Аргентина объединена этой страстью».