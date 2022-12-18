Чемпионат мира в Катаре оказался рекордным с точки зрения количества голов - 172

В Катаре только что завершился чемпионат мира по футболу, в ходе которого было забито рекордное количество голов - целых 172, что на один гол превысило предыдущие достижения. Впервые рекорд был установлен в 1998 году, тогда были забиты 171 мяч, это был первый чемпионат с 32 командами, и затем достижение было повторено в 2014 году - также 171 мяч.Но сейчас рекорд был обновлен.

Самым результативным матчем турнира стала игра Англии и Ирана - восемь голов на двоих, англичане выиграли с счетом 6:2. По семь голов были забиты в матчах сборных Испании и Коста-Рики, а также команд Португалии и Швейцарии.