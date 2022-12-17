Божович рассказал, кого будет поддерживать в финале чемпионата мира

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Динамо» Миодраг Божович рассказал, какую сборную он будет поддерживать в финале текущего чемпионата мира. Напомним, в решающей игре мундиаля действующий победитель турнира Франция встретится с Аргентиной. Этот матч состоится завтра, 18 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.

«В финале я буду болеть за сборную Аргентины. Но думаю, что это будет сложный матч для обеих команд», — приводит слова Божовича «РБ Спорт».

Отметим, что в последний раз южноамериканская сборная выигрывала чемпионат мира в 1986 году. По ходу нынешнего плей-офф аргентинцы обыграли Австралию (2:1), Нидерланды (2:2, 4:3 — пен), а также Хорватию (3:0).