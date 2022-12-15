Стрепетов считает, что сборной Франции будет тяжело обыграть Аргентину

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от предстоящего финала чемпионата мира 2022 Аргентина – Франция.

Стрепетов сказал «РБ Спорту», что французы находятся не в оптимальном состоянии, поэтому им будет тяжело в матче против Аргентины, ведь подопечные Лионеля Скалони отлично проявили себя в игре с Хорватией (3:0). Эксперт считает, что финал будет очень интересным, но наставнику сборной Франции предстоит хорошо подготовить команду для борьбы за титул.

Финальный матч между Аргентиной и Францией состоится 18 декабря, стартовый свисток запланирован на 18:00 по московскому времени.