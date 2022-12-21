Габулов рассказал, что скучает по футболу после окончания ЧМ-2022

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов скучает по футболу после окончания чемпионата мира в Катаре. Напомним, турнир закончился в минувшее воскресенье.

«Тот, кто искренне любит футбол и интересуется им — не устанет смотреть матчи. Наоборот, чемпионат мира закончился и стало скучно», - цитирует Габулова «Чемпионат». Экс-голкипер добавил, что много футбола не бывает.

Ранее Габулов рассказал, кто, по его мнению, является лучшим голкипером прошедшего футбольного праздника. И высказался об игре Лионеля Месси и Килиана Мбаппе.

Мундиаль в Катаре стартовал 20 ноября и закончился 18 декабря уходящего года.