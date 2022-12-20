Стрепетов назвал тройку лучших игроков на чемпионате мира в Катаре

Бывший российский футболист Алексей Стрепетов назвал свою тройку игроков, которые были лучшими на минувшем мундиале в Катаре. По его мнению, это форварды Лионель Месси и Килиан Мбаппе, а также ветеран хорватской сборной, полузащитник Лука Модрич.

«Назову тройку игроков, которые украсили чемпионат мира — это Месси, Мбаппе и Модрич, такие «три М», - цитирует его «РБ-Спорт».

Стрепетов добавил, что турнир, богатый сенсациями и неготовыми к нему командами «разогнался» лишь к четвертьфиналам. А в финале, по его мнению, многие, включая спонсоров, уже заранее видели сборные Бразилии и Франции, забыв про команду Аргентины.

Сборная Аргентины в прошедшее воскресенье, напомним, сделала то, что не случалось с этой командой 36 лет – взяла Кубок мира по футболу.