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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Валуев: «В финале буду болеть за сборную Аргентины»

16 Декабря 2022 • 21:58 Комментировать (1)
Аргентина
...
Франция
1 2.90 X 3.05 2 2.90
18.12 18:00

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев рассказал, кого будет поддерживать в финале катарского ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.

«Чемпионат мира в Катаре смотрел частично, когда была возможность. В финале буду болеть за сборную Аргентины, хочется видеть чемпионами именно их», — заявил депутат Госдумы в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что главный матч мирового первенства пройдёт в Лусаиле в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток запланирован на 18:00 по московскому времени.

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Сборная Аргентины Николай Валуев
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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Комментарии (1)
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pol-black
16 Декабря 2022 в 22:57
его мнение вообще кому то интересно?
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