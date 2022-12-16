Валуев: «В финале буду болеть за сборную Аргентины»

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев рассказал, кого будет поддерживать в финале катарского ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Франции.

«Чемпионат мира в Катаре смотрел частично, когда была возможность. В финале буду болеть за сборную Аргентины, хочется видеть чемпионами именно их», — заявил депутат Госдумы в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что главный матч мирового первенства пройдёт в Лусаиле в воскресенье, 18 декабря. Стартовый свисток запланирован на 18:00 по московскому времени.