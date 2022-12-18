«Зенит» поздравил Паредеса с титулом чемпиона мира

Петербургский «Зенит» в своих соцсетях поздравил бывшего полузащитника команды Леандро Паредеса с завоеванием титула чемпиона мира. В составе сборной Аргентины Паредес накануне обыграл сборную Франции в серии пенальти 4:2. Основное и дополнительное время матча победителя не выявили – 3:3.

«Бывший полузащитник «сине-бело-голубых» - чемпион мира. Поздравляем», - пишет пресс-служба клуба.

На мундиале в Катаре Паредес вышел на поле в пяти встречах и отметился одним ассистом. За «Зенит» 28-летний Паредес выступал с 2017 по 2019 год. На данный момент аргентинец выступает за туринский «Ювентус», права на футболиста принадлежат «ПСЖ».