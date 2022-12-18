Петржела: «Мне всё равно, кто выиграет чемпионат мира, но я верю в сборную Франции»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от финала чемпионата мира, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции.

По словам чешского специалиста, его не беспокоит вопрос о победителе текущего мундиаля. Однако в предстоящей игре Петржела отдаёт предпочтение действующим чемпионам мира французам.

«Мне совершенно всё равно, кто выиграет чемпионат мира, но я верю в сборную Франции», — приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Тренер также признался, что перед началом турнира главным претендентом на победу он считал именно Аргентину, но к финальному этапу ему стало ясно, что шансы команд примерно равны.

Матч Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.