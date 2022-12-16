Жулио Сезар: «Как бразилец, я должен болеть против Аргентины в финале»

Известный в прошлом бразильский вратарь Жулио Сезар высказался на тему предстоящего финального матча чемпионата мира – 2022, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции.

«Как бразилец, я должен поддерживать Францию. Хотя очень сильно люблю Месси, он показывает на турнире потрясающий футбол. У Бразилии и Аргентины извечное соперничество. Если бы был финал Бразилия – Франция, то в Аргентине все болели бы за команду Дешама. Так что не нужно лицемерить», - передает слова Жулио Globo.

Финал чемпионата мира состоится в воскресенье, 18 декабря. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.