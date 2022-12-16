Чепчугов: «Сборная Марокко выступила просто гениально»

Бывший голкипер московского ЦСКА Сергей Чепчугов поделился своим мнением о ходе чемпионата мира в Катаре. Он заявил, что больше всего его удивила сборная Марокко, которая выбралась в полуфинал чемпионата, где в упорной борьбе уступила чемпионам мира - французам. Чепчугов назвал выступление африканской команды «гениальным».

- Безусловно, на ЧМ‑2022 меня больше всех удивила сборная Марокко, они гениально выступили. Из вратарей выделю Яссина Буну, - цитирует слова Чепчугова «РБ Спорт».

Финал чемпионата мира, напомним, пройдет 18 декабря, в нем сразятся сборные Франции и Аргентины.