Бывший игрок «Локомотива» Азеведу — о противостоянии Франции с Марокко: «Во время матча я наслаждался игрой»

Бывший нападающий «Локомотива» Филипе Азеведу высказался о победе сборной Франции над Марокко (2:0) в матче 1/2 финала чемпионата мира.

По мнению 35-летнего бразильца, «трёхцветные» смогли надёжно сыграть в обороне и воспользоваться своими шансами в атаке, благодаря чему и одержали победу. Азеведу также признался, что прошедшая встреча доставила ему наслаждение.

«Марокканцы завоевали сердца болельщиков, у них тоже были шансы. Но в таких стадиях решает мастерство», — приводит слова Азеведу «Спорт-Экспресс».

В финале чемпионата мира сборная Франции встретится с Аргентиной. Эта игра состоится завтра, 18 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.