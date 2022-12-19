Камоцци: «Финал ЧМ-2022 – один из лучших матчей в истории футбола»

Бывший советник экс-президента столичного «Спартака» Франко Камоцци высказался о финале катарского чемпионата мира.

«Я думаю, что вчерашний финал – один из лучших матчей в истории футбола. Счастлив за Аргентину, но больше всего — за Месси. Думаю, что теперь он будет рядом с Марадоной на футбольном Олимпе», — заявил функционер в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, что в главном матче четырёхлетия Франция и Аргентина сыграли результативную ничью 3:3 с двумя камбеки «трёхцветных». В серии пенальти «альбиселесте» оказались успешнее, забрав третье в истории золото мировых первенств.