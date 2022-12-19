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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Льорис – о финале: «Это было похоже на боксёрский поединок»

19 Декабря 2022 • 00:16 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Голкипер сборной Франции Уго Льорис поделился мыслями после поражения в финале чемпионата мира по футболу в Катаре. Накануне французы провели ярчайший матч против сборной Аргентины, но уступили в серии послематчевых пенальти – 2:4. Основное и дополнительное время матча победителя не выявило – 3:3.

«Сначала мы много ошибались и не выигрывали единоборства, и аргентинцы заслуженно вели в счёте. Но во втором тайме всё решил талант Килиана Мбаппе, который счёт сравнял. Это было похоже на боксёрский поединок», - цитирует голкипера RMC Sport.

Сборная Франции до вчерашнего матча являлась действующим чемпионом мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Уго Льорис
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Окончен после пенальти
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