Льорис – о финале: «Это было похоже на боксёрский поединок»

Голкипер сборной Франции Уго Льорис поделился мыслями после поражения в финале чемпионата мира по футболу в Катаре. Накануне французы провели ярчайший матч против сборной Аргентины, но уступили в серии послематчевых пенальти – 2:4. Основное и дополнительное время матча победителя не выявило – 3:3.

«Сначала мы много ошибались и не выигрывали единоборства, и аргентинцы заслуженно вели в счёте. Но во втором тайме всё решил талант Килиана Мбаппе, который счёт сравнял. Это было похоже на боксёрский поединок», - цитирует голкипера RMC Sport.

Сборная Франции до вчерашнего матча являлась действующим чемпионом мира.