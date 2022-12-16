Трушечкин: «Интереснее наблюдать за коллегами, чем за Месси»

Известный российский комментатор Роман Трушечкин прокомментировал внимание журналистов к звезде южноамериканского футбола Лионелю Месси.

Трушечкин самым ярким воспоминанием в Дохе назвал в первый раз увиденную лично разминку аргентинского футболиста, а точнее – внимание журналистов к его персоне. Так, по словам комментатора, официально зарегистрирован рекорд в 330 человек, неофициально их было 400.

Несмотря на то, что ничего необычного, на самом деле, не происходило – разминка была вполне себе стандартной – внимание к Месси зашкаливало.

«Тут даже интереснее наблюдать за коллегами, чем за Месси — за их реакцией на каждое его движение», - приводит слова Трушечкина Sport24.