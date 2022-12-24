Капелло - о Роналду: «Тяжкий груз для любой команды»

Бывший главный тренер сборных Англии и России Фабио Капелло поразмыслил над ситуацией вокруг Криштиану Роналду. Звёздный португалец сейчас, напомним, свободный агент – во время чемпионата мира он расторг контракт с «Манчестер Юнайтед», а перед мундиалем дал скандальное интервью, в котором раскритиковал, в частности, главного тренера «манкунианцев» Эрика тен Хага.

«Он стал бы тяжким грузом для любой команды, которая бы его приобрела», - цитирует Капелло Corriere della Sera.

Специалист добавил, что в происходящем виноват сам Роналду, который зазнался и пошёл предлагать клубам самого себя, но в итоге остался без вариантов.

Сейчас самым вероятным продолжением карьеры для Роналду является отъезд в Саудовскую Аравию. По слухам, им интересуется «Аль-Наср».