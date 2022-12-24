Месси или Мбаппе: Черчесов назвал лучшего игрока ЧМ-2022

Российский футбольный тренер Станислав Черчесов, ныне занимающий пост наставника венгерского «Ференцвароша», назвал лучшего игрока чемпионата мира в Катаре.

«Лучший игрок чемпионата мира - Месси. Стал чемпионом мира: в каждом матче стабильно играл и вносил лепту. В финале было то же самое», - приводится слова специалиста на страницах издания «Чемпионат».

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. В финальном матче мундиаля южноамериканцы одолели французов (3:3, 4:2 по пенальти). В семи поединках турнира 35-летний Лионель забил семь голов и отдал три результативных паса. Он был признан лучшим футболистом ЧМ-2022.