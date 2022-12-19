«Споры окончены»: Рапино подвела итог противостояния Месси - Роналду

Известная американская футболистка Меган Рапино прокомментировала противостояние аргентинца Лионеля Месси и португальца Криштиану Роналду. В своих социальных сетях спортсменка опубликовала фотографию 35-летнего аргентинца на троне и подписала пост словами: «Споры окончены».

Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на мундиале в Катаре. В финальном поединке южноамериканцы в серии пенальти победили Францию со счетом 4:2. В игровое время команды не смогли определить победителя, сыграв 3:3. В активе Месси два гола.

Для Аргентины это третий титул чемпиона мира в истории.