Белоус: «Буду рад чемпионству Месси»

Российский функционер Юрий Белоус, поработавший в «Ростове» и «Локомотиве», высказался в поддержку сборной Аргентины.

«Буду рад, если Месси выиграет. Лионель заслужил эту победу. В Аргентине помимо Иисуса Христа есть два бога - Марадона и Че Гевара. Хотел бы, чтобы Месси стал третьим», - передает слова Белоуса издание Metaratings.ru.

В финале чемпионата мира – 2022 сборная Аргентины встретится с национальной командой Франции. Поединок состоится в воскресенье, 18 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Подопечные Дидье Дешама являются действующими обладателями титула.