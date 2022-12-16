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Тотти: «Месси всё ещё не достиг уровня Марадоны»

16 Декабря 2022 • 00:15 Комментировать (2)
Аргентина
...
Франция
1 2.90 X 3.00 2 2.90
18.12 18:00

Знаменитый итальянский экс-футболист Франческо Тотти сравнил Лионеля Месси и Диего Марадону.

Двух аргентинских гениев сравнивают на протяжении всей карьеры Месси, но в последнее время данная тема достигла своего апогея – 35-летний форвард всё ближе к первой для себя победе на чемпионате мира. 18 декабря сборная Аргентины сыграет в финале против Франции.

«Для меня Марадона – это и есть футбол, – делится мыслями Франческо Тотти, которого цитирует Football Italia. – На данный момент Месси является лучшим футболистом в мире, но я по-прежнему считаю, что он не достиг уровня Диего», – заявил итальянец.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Лионель Месси Сборная Аргентины Франческо Тотти
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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Комментарии (2)
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Alex1972
16 Декабря 2022 в 00:25
Конечно... Начнет пить, курить и колоться - достигнет сразу... А-ха-ха-ха...🥃🚬💉..
Master8
16 Декабря 2022 в 01:42
Смотрю новость про Месси, вижу один коммент. Думаю - сто пудов же твой. Захожу, и действительно.
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