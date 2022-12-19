Комбаров: «На сегодняшний день Месси — величайший футболист»

Экс-защитник столичного «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о сравнении Лионеля Месси и Криштиану Роналду по итогам ЧМ-2022.

«Месси в какой-то степени, может, и возвысился над Роналду. Но португалец тоже великий футболист. Он выиграл чемпионат Европы. К сожалению, чемпионат мира не получилось. Месси же собрал все трофеи, которые возможны в футболе. На сегодняшний день Лионель — величайший футболист», — приводит слова бывшего футболиста российской национальной команды издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Аргентина выиграла третий в своей истории чемпионат мира, обыграв в решающей встрече Францию. Лионель Месси забил семь мячей в Катаре, став лучшим игроком турнира.