Рио Фердинанд: «Звёзды складываются в пользу Месси»

Бывший английский защитник Рио Фердинанд считает, что сборная Аргентины должна выиграть в финале чемпионата мира у французов - по его мнению, звезды предрасположены к победе Месси. Напомним, что аргентинцы обыграли в полуфинале хорватов, а сборная Франции оказалась сильнее марокканцев.

- Звезды складываются в пользу Лионеля Месси. Когда заходит речь о том, кто лучше - Марадона или Месси - то люди вспоминают о том, что Месси не выигрывал чемпионат мира. Возможно, это его момент, и он сделает это, - цитирует слова Фердинанда BBC Sport.

Финальный матч чемпионата мира состоится 18 декабря. Сборная Франции, напомним, является действующим чемпионом мира.